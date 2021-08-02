Национальное собрание Армении сегодня приняло закон о криминализации нецензурной брани. В Уголовный кодекс добавлена ​​новая статья (137.1) «Тяжкое оскорбление», сообщает Радио Азатутюн.

Нанесение лицу тяжкого оскорбления, то есть нецензурная брань или оскорбление его достоинства иным крайне неприличным способом, согласно законопроекту, может наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 0,5 млн драмов (от около 5500 гривен до 27500 гривен).

Если брань была публичной, либо была высказана в Интернете, либо была обусловлена общественной деятельностью лица, штраф составляет от 0,5 млн до 1 млн драмов. А если это происходило в отношении одного и того же лица и периодически, то в качестве наказания установлен штраф в размере 1-3 млн драмов или арест на срок от одного до трех месяцев.

Публичная деятельность в данном случае - это журналистская, публицистическая деятельность, выполнение служебных обязанностей, государственная служба, общественная или политическая деятельность. То есть, наказание будет более суровым, если оскорбление будет высказано в адрес политика, журналиста или государственного служащего.

«Только в части третьей, то есть в случае наличия квалифицируемого состава преступления предусмотрен арест как таковой как крайняя мера привлечения к ответственности, во всех других случаях речь идет исключительно о привлечении к ответственности посредством штрафа», - пояснил глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.

По его словам, десять лет назад в Армении оскорбление и клевета были декриминализованы и это было хорошо, но сейчас ситуация изменилась, в социальных сетях оскорбление повсеместное, а они криминализируют не оскорбление и клевету, а нецензурную брань. По их мнению, законопроект будет играть сдерживающую роль.