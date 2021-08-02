Национальное собрание Армении сегодня приняло закон о криминализации нецензурной брани. В Уголовный кодекс добавлена новая статья (137.1) «Тяжкое оскорбление», сообщает Радио Азатутюн.
Нанесение лицу тяжкого оскорбления, то есть нецензурная брань или оскорбление его достоинства иным крайне неприличным способом, согласно законопроекту, может наказываться штрафом в размере от 100 тысяч до 0,5 млн драмов (от около 5500 гривен до 27500 гривен).
Если брань была публичной, либо была высказана в Интернете, либо была обусловлена общественной деятельностью лица, штраф составляет от 0,5 млн до 1 млн драмов. А если это происходило в отношении одного и того же лица и периодически, то в качестве наказания установлен штраф в размере 1-3 млн драмов или арест на срок от одного до трех месяцев.
Публичная деятельность в данном случае - это журналистская, публицистическая деятельность, выполнение служебных обязанностей, государственная служба, общественная или политическая деятельность. То есть, наказание будет более суровым, если оскорбление будет высказано в адрес политика, журналиста или государственного служащего.
«Только в части третьей, то есть в случае наличия квалифицируемого состава преступления предусмотрен арест как таковой как крайняя мера привлечения к ответственности, во всех других случаях речь идет исключительно о привлечении к ответственности посредством штрафа», - пояснил глава парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян.
По его словам, десять лет назад в Армении оскорбление и клевета были декриминализованы и это было хорошо, но сейчас ситуация изменилась, в социальных сетях оскорбление повсеместное, а они криминализируют не оскорбление и клевету, а нецензурную брань. По их мнению, законопроект будет играть сдерживающую роль.
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