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В Украине задерживается ряд поездов из-за погодных условий и поломки локомотива в грузовом поезде, сообщает АО «Укрзализныця».

Так, из-за погодных условий на Западной Украине (обрыв контактной сети) с опоздаем идут такие поезда:

  • №244 Рахов - Киев (задержка - 2 ч. 50 мин.),
  • №44 Ивано-Франковск - Чернигов (2 ч. 50 мин.),
  • №8 Черновцы - Киев (2 ч. 40 мин.),
  • №34 Солотвино - Киев (2 ч. 20 мин.),
  • №11 Львов - Одесса (2 ч. 20 мин.),
  • №50 Трускавец - Киев (1 ч.),
  • №81 Ужгород - Киев (50 мин.),
  • №358 Рахов - Киев (50 мин.),
  • №25 Ужгород - Одесса (40 мин.).

На участке Вольнянск-Славгород из-за поломки локомотива в грузовом поезде задерживаются поезда: №81 Харьков - Новоалексеевка (2 ч. 40 мин.), №9 Киев - Мариуполь (1 ч. 20 мин.).

Кроме того, задерживается из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии беспересадочный вагон Вена - Киев (5 ч. 10 мин.).
ForUm

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