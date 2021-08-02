В Украине задерживается ряд поездов из-за погодных условий и поломки локомотива в грузовом поезде, сообщает АО «Укрзализныця».
Так, из-за погодных условий на Западной Украине (обрыв контактной сети) с опоздаем идут такие поезда:
- №244 Рахов - Киев (задержка - 2 ч. 50 мин.),
- №44 Ивано-Франковск - Чернигов (2 ч. 50 мин.),
- №8 Черновцы - Киев (2 ч. 40 мин.),
- №34 Солотвино - Киев (2 ч. 20 мин.),
- №11 Львов - Одесса (2 ч. 20 мин.),
- №50 Трускавец - Киев (1 ч.),
- №81 Ужгород - Киев (50 мин.),
- №358 Рахов - Киев (50 мин.),
- №25 Ужгород - Одесса (40 мин.).
На участке Вольнянск-Славгород из-за поломки локомотива в грузовом поезде задерживаются поезда: №81 Харьков - Новоалексеевка (2 ч. 40 мин.), №9 Киев - Мариуполь (1 ч. 20 мин.).
Кроме того, задерживается из-за неблагоприятных погодных условий в Венгрии беспересадочный вагон Вена - Киев (5 ч. 10 мин.).
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