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За прошедшие сутки, 1 августа, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, говорится в сводке ООС.

У населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В направлении Катериновки оккупанты открывали огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Недалеко от населенного пункта Попасная враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганщине был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские защитники открывали огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских военных нет.

По состоянию на 7:00 утра, 2 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня.
ForUm

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