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Тушить масштабные лесные пожары в Турции помогают два пожарных самолета ГСЧС Украины. Спасатели опубликовали видео в котором показали, как осуществляется ликвидация огня.

«Авиация ГСЧС продолжает тушение очагов лесных пожаров в Турецкой Республике», - говорится в сообщении.

Напомним, украинские пожарные самолеты уже совершили первые два сброса воды на очаги в горных районах Турции.

Отметим, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек.
ForUm

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