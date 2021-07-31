Тушить масштабные лесные пожары в Турции помогают два пожарных самолета ГСЧС Украины. Спасатели опубликовали видео в котором показали, как осуществляется ликвидация огня.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
«Авиация ГСЧС продолжает тушение очагов лесных пожаров в Турецкой Республике», - говорится в сообщении.
Напомним, украинские пожарные самолеты уже совершили первые два сброса воды на очаги в горных районах Турции.
Отметим, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек.
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