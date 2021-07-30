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Вследствие масштабных пожаров на средиземноморском побережье Турции погибли уже четыре человека и более 180 попали в больницы.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Сначала было известно о трех погибших в Манавгате. Впоследствии сообщили еще об одной жертве в Мармарисе - 25-летний мужчина погиб, пытаясь помочь другим.

В четверг спасли 10 человек, оказались заблокированными на лодке посреди озера, окруженного лесным пожаром.

Многим жителям сел и городков пришлось бросать свои авто и спасаться пешком.

Днем 30 июля министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли заявил, что 57 очагов пожара взяли под контроль, не уточнив их общее количество.

К борьбе с огнем привлечены более 4000 сотрудников служб чрезвычайных ситуаций, 3 самолета, 9 беспилотников, 38 вертолетов и другая техника.

Температура воздуха на юге Турции достигает 40°C, а порывы ветра - иногда до 50 км в час.

По предварительным оценкам, пожары в Анталии уничтожили около 2300 зданий.

Министр сельского и лесного хозяйства Бекир Пакдемирли заявил, что для пострадавших от пожара отсрочат выплаты по кредитам. Первые выплаты людям, которые потеряли имущество, должны начаться в ближайшие дни, погорельцам обещают обеспечить жилье и материальную помощь.

Не исключают, что причиной первых очагов пожара мог стать поджог, так как возгорание началось почти одновременно в четырех точках. Президент заявил о начале расследования.

В турецкой провинции Мугла лесные пожары подошли вплотную к нескольким отелям, туристов пришлось временно эвакуировать на пляж.
ForUm

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