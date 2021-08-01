также в разделеПроисшествия
Под Одессой горят склады сети супермаркетов 34
В поселке на Николаевщине нашли 500 снарядов 11
Взрыв на шахте в Донецкой области: начато уголовное производство 17
При взрыве на шахте в Донецкой области один человек погиб 10
За июль в Украине утонули почти 400 человек 10
На Донбассе произошел взрыв на шахте 20
В Италии украинка устроила в баре пьяный дебош и напала на полицейского 27
Убийство девочки на Харьковщине: 13-летнего парня отправили в спецучреждение 18
На Черниговщине из-за детских шалостей с огнем сгорели два дома и авто 20
На Днепропетровщине произошло масштабное ДТП, есть жертвы 34
Непогода обесточила в Украине 353 населенных пункта 62
Вчера боевики 9 раз обстреляли украинские позиции 21
Из-за аварии на ж/д переезде в Полтавской области задерживаются ряд поездов 22
В Северодонецке под авто СБУ обнаружил предмет, похожий на бомбу 21
В Чернигове задержали мужчину за попытку изнасиловать малолетнюю девочку 96
На Закарпатье в результате ДТП погиб полицейский с женой и ребенком 49
На Черкасчине в ДТП погибла семья 28
Второй за сутки взрыв в почтомате: на этот раз в Одессе 64

Из-за непогоды без электроэнергии остались 62 населенных пункта в двух областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в воскресенье, 1 августа.

«По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 62 населенных пунктов в двух областях (Львовская – 60, Кировоградская – 2», – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на этих выходных в Украине будет жарко, но местами пройдут дожди с грозами, сообщал Укргидрометцентр. Осадки ожидаются в западных и восточных областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
8
Теги