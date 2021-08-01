Из-за непогоды без электроэнергии остались 62 населенных пункта в двух областях Украины. Об этом сообщает ГСЧС в утренней сводке в воскресенье, 1 августа.

«По состоянию на 7:00 в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 62 населенных пунктов в двух областях (Львовская – 60, Кировоградская – 2», – говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, на этих выходных в Украине будет жарко, но местами пройдут дожди с грозами, сообщал Укргидрометцентр. Осадки ожидаются в западных и восточных областях.