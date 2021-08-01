Из-за распространения штамма коронавируса Дельта в Канаде увеличилось количество больных. Власти заявляют, что это может быть началом четвертой волны пандемии.

Об этом сообщает Reuters.

Министерство здравоохранения Канады настаивает на необходимости вакцинировать как можно большее количество жителей страны. А также призвали осторожно ослаблять карантин из-за распространения штамма Дельта.

«Растущее количество случаев заболевания предполагает, что мы находимся в начале четвертой волны, управляемой компанией Дельта, но ее траектория будет зависеть от продолжающегося увеличения охвата вакцинацией, а также от сроков, темпа и масштабов повторного открытия. Дельта - грозный противник», - сказала главный специалист по общественного здравоохранения Тереза Тэм.

Она добавила, что распространение штамма Дельта увеличилось более чем в пять раз в июне.

Ранее министр здравоохранения Канады Пати Хайду заявила, что с 7 сентября страна откроет свои границы для всех вакцинированных туристов.