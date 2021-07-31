Министерство иностранных дел РФ направило ноту протеста в Киев. Документ связан с планами демонтировать копию советского ордена Второй мировой войны на воинском мемориале «Марсово поле" во Львове.
Об этом сообщает МИД РФ.
Россия требует от украинской стороны "выполнения международных обязательств и норм национального законодательства по защите и сохранению воинских мемориалов".
«Решительно осуждаем взятый украинскими властями курс на демонтаж памятников советским солдатам и самой памяти об их подвиге в борьбе с фашизмом. Призываем руководство Украины отказаться от фальсификации истории и попыток лишить украинских граждан Победы в Великой Отечественной войне, достигнутой совместными усилиями всех народов бывшего Советского Союза», - говорится в заявлении российских дипломатов.
Напомним, недавно во Львове демонтировали советский Монумент славы. После чего внутри скульптуры обнаружили так называемую "капсулу времени".
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время