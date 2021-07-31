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За несколько часов до финального забега на дистанции 100 метров на Олимпийских играх в Токио стало известно, что допинг-тест одной из лидеров соревнований, нигерийской легкоатлетки Блессинг Окагбаре, дал положительный результат, и она была временно отстранена от участия в Играх. Об этом утром в субботу, 31 июля, объявила независимая организация по борьбе с допингом в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit, AIU) всемирной федерации Word Athletics.

Согласно сообщению, анализ допинг-пробы, взятой в Окагбаре 19 июля, обнаружил прием гормона роста. Поскольку результат был получен только в пятницу, 30 июля, спортсменка в тот же день была квалифицирована для участия в полуфинале бега на 100 метров. Полуфиналы и финал состоятся в субботу вечером.
ForUm

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