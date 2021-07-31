также в разделеМир
Полиция Гаити подозревает экс-судью Верховного суда в убийстве президента 7
Лукашенко озвучил свою версию отъезда Тихановской 15
Минюст США: Российские хакеры взломали почты американских федеральных прокуроров 10
Президент Израиля уже третий раз вакцинировался от коронавируса 16
Лукашенко не исключает размещения войск РФ в Беларуси 22
В США заявили, что штамм «Дельта» заразен, как ветрянка 61
Байден предложил платить американцам за вакцинацию по $100 12
Жертвами пожаров в Турции стали 4 человека, более 180 – госпитализированы 21
Германия будет требовать тесты на COVID-19 у всех прибывающих в страну 103
В мире число случаев COVID-19 превысило 197 миллионов 8
Группа сенаторов требует от Байдена ввести санкции против «Северного потока-2» 11
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи 28
В Турции лесные пожары добрались до отелей 21
В Европе цена на газ превысила исторический максимум 29
В Pfizer заявили, что третья доза вакцины значительно усиливает защиту от «Дельты» 18
Российский теннисист требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинг 23
Четыре российских миллиардера судятся в Лондоне из-за книги о Путине 24
Макрон пожаловался на автора плаката, который изобразил его в образе Гитлера 18

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Речь идет о провинциях Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.

Об этом сообщает "Анадолу".

«Власти Турции продолжат все необходимые шаги по устранению ущерба от лесных пожаров и поддержке населения», - заявил Эрдоган.

28 июля вблизи провинции Анталия вспыхнули лесные пожары, которые распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал своему турецкому коллеге Реджепу Эрдогану помощь в ликвидации лесных пожаров.

Вчера Украина направила в Турцию два пожарных самолета.

Отметим, в результате лесных пожаров в Турции пострадало уже более 180 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
12
Теги