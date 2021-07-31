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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал лидера белорусской оппозиции "мерзавкой". Так он назвал Светлану Тихановскую, комментируя ее отъезд из страны.

Об этом сообщает "Белта".

Лукашенко опроверг утверждение о том, что белорусские власти заставили Тихановскую покинуть страну.

«Сегодня прочитал в докладе, что ее заставили выехать из Беларуси и угрожали, что там чуть ли не детей схватят и еще чего-то. Слушайте, дети для меня всегда запредельно, и вы это знаете. Дети за родителей не должны нести вот такую ответственность, что я поеду в Литву, схвачу детей. Ну, если вы их туда вывезли, защищайте», - заявил он.

Лукашенко также заявил, что оппозиционерка якобы лично обращалась к начальнику оперативно-аналитического центра при президенте Беларуси Андрею Павлюченко за разрешением на выезд из страны и финансовой помощью.

По словам Лукашенко, Тихановской дали 15 тысяч долларов и позволили уехать в Литву.

«И она сегодня говорит о том, что ей угрожали, что детей от нее отнимали и прочее. Мерзавка!», - заключил он.

Ранее Тихановская заявила, что жалеет об отъезде из Беларуси после президентских выборов в августе 2020 года. По ее мнению, это было ошибкой, которая отчасти привела протестующих к неудаче. При этом она отметила, что к тому моменту белорусы и сами не были готовы к массовым акциям и не имели никаких координационных структур.
ForUm

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