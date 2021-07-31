также в разделеМир
Полиция Гаити подозревает экс-судью Верховного суда в убийстве президента 7
Президент Турции объявил районы лесных пожаров зонами бедствия 12
Лукашенко озвучил свою версию отъезда Тихановской 15
Президент Израиля уже третий раз вакцинировался от коронавируса 16
Лукашенко не исключает размещения войск РФ в Беларуси 22
В США заявили, что штамм «Дельта» заразен, как ветрянка 61
Байден предложил платить американцам за вакцинацию по $100 12
Жертвами пожаров в Турции стали 4 человека, более 180 – госпитализированы 21
Германия будет требовать тесты на COVID-19 у всех прибывающих в страну 103
В мире число случаев COVID-19 превысило 197 миллионов 8
Группа сенаторов требует от Байдена ввести санкции против «Северного потока-2» 11
На Большом адронном коллайдере открыли новую форму материи 28
В Турции лесные пожары добрались до отелей 21
В Европе цена на газ превысила исторический максимум 29
В Pfizer заявили, что третья доза вакцины значительно усиливает защиту от «Дельты» 18
Российский теннисист требовал выгнать с Олимпиады журналиста за вопрос о допинг 23
Четыре российских миллиардера судятся в Лондоне из-за книги о Путине 24
Макрон пожаловался на автора плаката, который изобразил его в образе Гитлера 18

Российские хакеры, причастные к масштабной кампании кибершпионажа SolarWinds, в 2020 году взломали учётные записи электронной почты одних из самых известных американских федеральных прокуроров. Об этом заявили в Министерстве юстиции США, пишет AP.

В ведомстве утверждают, что речь идет о 80% аккаунтов электронной почты Microsoft, которыми пользуются сотрудниками четырех адвокатских контор США в Нью-Йорке. По данным Минюста, всего хакеры взломали учетные записи как минимум одного работника в 27 офисах прокуратуры.

В частности, в этот перечень попали офисы в Лос-Анджелесе, Майами и Вашингтоне, а в двух округах Нью-Йорка, подвергшихся кибератаке, работают одни из самых известных прокуроров страны, пишет агентство.

В Минюсте США предполагают, что хакерские атаки осуществлялись с мая по конец декабря 2020 года. Именно в этот промежуток времени, в середине декабря, идентифицировали атаку на программное обеспечение компании SolarWinds — тогда атаке подверглись десятки американских компаний частного сектора, аналитические компании и по крайней мере девять правительственных учреждений США.

Как сообщает AP, все жертвы атаки на офисы прокуратуры получили сообщения и работают над уменьшением «операционных рисков, рисков для безопасности и конфиденциальности». Дополнительных подробностей в Минюсте не предоставили, в частности, какую информацию могли получить злоумышленники и как взлом может влиять на нынешние процессы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
8293 грн.
10
Теги