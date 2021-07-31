Российские хакеры, причастные к масштабной кампании кибершпионажа SolarWinds, в 2020 году взломали учётные записи электронной почты одних из самых известных американских федеральных прокуроров. Об этом заявили в Министерстве юстиции США, пишет AP.

В ведомстве утверждают, что речь идет о 80% аккаунтов электронной почты Microsoft, которыми пользуются сотрудниками четырех адвокатских контор США в Нью-Йорке. По данным Минюста, всего хакеры взломали учетные записи как минимум одного работника в 27 офисах прокуратуры.

В частности, в этот перечень попали офисы в Лос-Анджелесе, Майами и Вашингтоне, а в двух округах Нью-Йорка, подвергшихся кибератаке, работают одни из самых известных прокуроров страны, пишет агентство.

В Минюсте США предполагают, что хакерские атаки осуществлялись с мая по конец декабря 2020 года. Именно в этот промежуток времени, в середине декабря, идентифицировали атаку на программное обеспечение компании SolarWinds — тогда атаке подверглись десятки американских компаний частного сектора, аналитические компании и по крайней мере девять правительственных учреждений США.

Как сообщает AP, все жертвы атаки на офисы прокуратуры получили сообщения и работают над уменьшением «операционных рисков, рисков для безопасности и конфиденциальности». Дополнительных подробностей в Минюсте не предоставили, в частности, какую информацию могли получить злоумышленники и как взлом может влиять на нынешние процессы.