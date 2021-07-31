За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 916 человек зафиксировано 15 летальных случаев, 510 пациентов выздоровели. В общем сделали 24 546 тестов на COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 31 июля.
Почти полтора месяца суточный показатель заболеваемости не превышает тысячу инфицированных. Днем ранее коронавирус диагностировали у 962 человек.
Ситуация с COVID-19 в регионах:
г. Киев — 176 случаев;
Винницкая область — 9 случаев;
Волынская область — 6 случаев;
Днепропетровская область — 56 случаев;
Донецкая область — 73 случая;
Житомирская область — 27 случаев;
Закарпатская область — 11 случаев;
Запорожская область — 29 случаев;
Ивано-Франковская область — 22 случая;
Киевская область — 39 случаев;
Кировоградская область — 17 случаев;
Луганская область — 27 случаев;
Львовская область — 48 случаев;
Николаевская область — 22 случаи;
Одесская область — 85 случаев;
Полтавская область — 28 случаев;
Ровенская область — 12 случаев;
Сумская область — 34 случая;
Тернопольская область — 17 случаев;
Харьковская область — 70 случаев;
Херсонская область — 15 случаев;
Хмельницкая область — 41 случай;
Черкасская область — 13 случаев;
Черновицкая область — 19 случаев;
Черниговская область — 20 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 252 785 человек, из них 2 186 863 выздоровели, летальных случаев — 52 945.
Напомним, в Украине начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет.
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