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За минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 916 человек зафиксировано 15 летальных случаев, 510 пациентов выздоровели. В общем сделали 24 546 тестов на COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения по состоянию на утро субботы, 31 июля.

Почти полтора месяца суточный показатель заболеваемости не превышает тысячу инфицированных. Днем ранее коронавирус диагностировали у 962 человек.

Ситуация с COVID-19 в регионах:

г. Киев — 176 случаев;

Винницкая область — 9 случаев;

Волынская область — 6 случаев;

Днепропетровская область — 56 случаев;

Донецкая область — 73 случая;

Житомирская область — 27 случаев;

Закарпатская область — 11 случаев;

Запорожская область — 29 случаев;

Ивано-Франковская область — 22 случая;

Киевская область — 39 случаев;

Кировоградская область — 17 случаев;

Луганская область — 27 случаев;

Львовская область — 48 случаев;

Николаевская область — 22 случаи;

Одесская область — 85 случаев;

Полтавская область — 28 случаев;

Ровенская область — 12 случаев;

Сумская область — 34 случая;

Тернопольская область — 17 случаев;

Харьковская область — 70 случаев;

Херсонская область — 15 случаев;

Хмельницкая область — 41 случай;

Черкасская область — 13 случаев;

Черновицкая область — 19 случаев;

Черниговская область — 20 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Всего за все время пандемии в Украине заболели 2 252 785 человек, из них 2 186 863 выздоровели, летальных случаев — 52 945.

Напомним, в Украине начнут вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет.
ForUm

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