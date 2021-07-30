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Сегодня во время проведения митинга у Офиса президента Украины двое участников совершили словесный конфликт и нецензурно выражались в сторону правоохранителей и других граждан. На замечание прекратить нарушение общественного порядка молодые люди не реагировали.

Полицейские остановили действия нарушителей, после чего для установления личных данных доставили их в Печерское управления полиции, сообщила пресс-служба столичного главка.

Злоумышленниками оказались уроженцы Житомирской области, 1979 и 1982 рождения, на которых составлены протоколы по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. За это им грозит до пятнадцати суток административного ареста.

Как сообщает Интерфакс-Украина, еще до начала акции представителей ЛГБТ-сообщества на месте появились активисты праворадикальной организации «Традиции и порядок» с целью не допустить проведение мероприятия. Произошли стычки, в результате которых сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить слезоточивый газ.

Под зданием Офиса президента  проходил музыкальный протест «Рейвах Прайд» в защиту прав ЛГБТ-сообщества.
ForUm

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