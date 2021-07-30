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Минздрав Болгарии обновил условия въезда иностранцев, в соответствии с критерием распространения COVID-19 в соответствующих странах по критериям размещения стран в цветных зонах.

Об этом сообщил консульский отдел посольства Украины в Болгарии, пишет «Европейская правда».

«Информируем, что 28 июля 2021 обновлено решение Министерства здравоохранения Республики Болгария № РД-01-645, которым предусмотрено, что с 29 июля по 31 августа 2021 въезд в Болгарию будет осуществляться согласно оценке распространения COVID-19 в соответствующих странах по критериям и размещению стран в цветных зонах (зеленая, оранжевая и красная)», - говорится в сообщении.

Перечень стран по цветным зонам будет пересматриваться не реже одного раза в неделю.

Согласно документу граждане Украины, которые въезжают в Болгарию из Украины, будут допускаться на территорию страны только после предъявления действительного цифрового COVID сертификата ЕС о вакцинации, о переносе болезни или о результате проведенного теста, или аналогичного документа, содержащего те же данные, что и цифровой COVID-сертификат ЕС.

Детям до 12 лет разрешено въезжать на территорию Болгарии без предоставления вышеуказанных документов. Ранее разрешался въезд без этих документов детям до 6 лет.

В случае отсутствия сертификата ЕС о вакцинации или аналогичного документа лицо обязано соблюдать 10-дневного карантина.
ForUm

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