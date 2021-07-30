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Министерство иностранных дел Украины призывает украинских граждан воздержаться от посещения охваченных пожаром регионов Турции, сообщает пресс-служба МИД.

«28 июля аномально высокими температурами воздуха были спровоцированы и распространились пожары в юго-западных регионах Турции с высокой концентрацией туристических объектов, в частности, провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла, которые являются популярными направлениями для отдыха украинских туристов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что к борьбе с пожарами привлечены все имеющиеся противопожарные ресурсы Турции.

«Есть жертвы среди местного населения, пострадали и находятся под угрозой отдельные объекты туристической инфраструктуры в городах Бодрум, Мармарис и тому подобное. С учетом непредсказуемого дальнейшего развития чрезвычайной ситуации призываем граждан Украины воздержаться от поездок в охваченные стихией регионы», – подчеркнули в МИД.

Напомним, в Турции разгорелись мощные лесные пожары вблизи курортов, в частности - в Бодруме, Мармарисе, Анталии и Сиде.
ForUm

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