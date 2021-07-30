Вчера, 29 июля, около 19:30 в районе села Каменное Днепровского района произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого погиб человек и пострадали двое малолетних детей, сообщает пресс-служба областной полиции.

Как предварительно установлено, 27-летний водитель автомобиля Volkswagen Golf, двигаясь по автодороге Н-08 сообщением «Днепр-Запорожье» не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter, который двигался в попутном направлении. После чего машины выехали на встречную полосу, где автомобиль Mercedes-Benz Sprinter перевернулся и столкнулся с автомобилями Daewoo Lanos и Daf-CF 65.220.

В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летний водитель транспортного средства Mercedes-Benz Sprinter погиб на месте происшествия. Водитель и трое пассажиров Daewoo Lanos, среди которых двое детей 5-ти и 13 лет, получили телесные повреждения и госпитализированы в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.