В США считают, что штамм коронавируса «Дельта» среди вакцинированных передается так же легко, как и среди других людей. Кроме того, этот штамм вируса, вероятно, чаще приводит к осложнениям. Однако вакцины, похоже, все-таки эффективны и против «Дельты».

Об этом говорится во внутренних документах Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, цитирует The Washington Post. Подлинность документов изданию подтвердила руководительница CDC Рошель Валенски, сообщает hromadske.

В США считают, что штамм «Дельта» является более заразным, чем лихорадка Эбола, простуда, сезонный грипп, оспа и коронавирус SARS-CoV. Как утверждают документы, этот штамм так же быстро распространяется, как ветряная оспа (ветрянка).

Материалы CDC свидетельствуют, что при заражении штаммом «Дельта» количество вируса в дыхательных путях в десять раз выше, чем у людей, инфицированных штаммом «Альфа».

В то же время если сравнить с оригинальным штаммом коронавируса, то при заражении «Дельтой» вируса может быть даже в тысячу раз больше.

Однако есть и хорошие новости: данные CDC свидетельствуют, что даже при «Дельте» вакцины очень эффективны в предотвращении серьезных заболеваний, госпитализации и смерти.

На основе этих документов в США уже обновили рекомендации ношения масок. В стране вернули масочный режим даже для вакцинированных. Защитой придется пользоваться в закрытых общественных помещениях. Но материалы CDC свидетельствуют, что даже эта рекомендация может оказаться недостаточной.