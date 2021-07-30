Член комитета Верховной рады Ирина Верещук («Слуга народа») считает, что вопрос отставки главы Министерства обороны Андрея Тарана не стоит, сообщает РБК-Украина.

«Вопрос по Тарану на фракции СН не обсуждался. Насколько я знаю, вопрос о его увольнении не стоит» - сказала она.

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец также в комментарии изданию сообщил, что между министром обороны и уже бывшим главнокомандующим был непонятный характер отношений, по ряду вопросов между ними не было взаимопонимания.

Как ранее сообщал ForUm, 27 июля президент Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, его заменит командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.