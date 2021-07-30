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Кабинет министров Украины 29 июля получил представление о назначении трех новых заместителей министра внутренних дел Дениса Монастырского. Это Богдан Драпьятый, Игорь Бонадренко и Мэри Акопян, сообщает ZN.UA.

«С учетом того, что в реестре НАПК деклараций заместителей министра МВД до назначения нет, логично предположить, что кандидаты их или не подали, или являются действующими госслужащими», – говорится в сообщении.

Богдан Драпьятый возглавляет секретариат Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. С ним новый глава МВД вместе работал в комитете (Монастырский был его главой. - Ред.).

Драпьятый стал руководителем Секретариата во время председательства в этом Комитете Андрея Кожемякина. В аппарат ВР попал помощником к Виктору Шемчуку, который в 2007 некоторое время был постоянным представителем президента в АР Крым.

В свою очередь помощником Шемчука во время его работы постпредом был Евгений Драпьятый - отец нынешнего главы секретариата правового комитета Рады.

Игорь Бондаренко является директором Департамента информатизации МВД, а Мэри Акопян возглавляет Департамент международного сотрудничества и европейской интеграции МВД.

«Судя по нынешнему направлению работы, Акопян будет заместителем министра по вопросам европейской интеграции. Она на этой должности логично заменит Татьяну Ковальчук, которая у экс-миниситра Арсена Авакова отвечала за международку.

В свою очередь Игорь Бондаренко может стать заместителем министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Ну, и понятно, что на должности остается Антон Геращенко, который был заместителем министра внутренних дел во времена Арсена Авакова. Такое предложение Геращенко сделал новый глава министерства, а тот не отказался», – подчеркивает издание.

По информации ZN.UA, Монастырский предложил президенту Владимиру Зеленскому оставить Геращенко на посту заместителя, и очень просил согласовать кандидатуру (президент согласовывает всех заместителей). Но эта инициатива не вызвала у президента восторга, поэтому вполне вероятно, что Геращенко останется как советник, если захочет.
ForUm

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