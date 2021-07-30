За прошедшие сутки, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.
У населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.
Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.
Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.
В районе населенного пункта Пивденное российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.
В направлении Авдеевки вооруженные формирования РФ вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
Неподалеку Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.
У Новотошковского противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
В районе населенного пункта Зайцев российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.
Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.
На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.
Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.
По состоянию на 7:00 30 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время