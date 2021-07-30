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За прошедшие сутки, 29 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

У населенного пункта Широкино противник дважды вел огонь из минометов 120-го и 82-го калибра.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра.

Вблизи поселка Шумы враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Пивденное российские наемники обстреливали наши позиции из минометов 82-го калибра.

В направлении Авдеевки вооруженные формирования РФ вели огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку Золотого-4 враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

У Новотошковского противник применял крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе населенного пункта Зайцев российские оккупанты осуществляли дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 30 июля нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
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