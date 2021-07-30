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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента США в 2022 году, которым увеличен размер помощи Украине и внесены поправки относительно санкций против российского газопровода в Европу «Северный поток-2», сообщает посольство Украины в США.

В законопроекте отмечается, что общая сумма средств, которую должны выделить на программу помощи Украине по линии Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ составляет не менее 481,5 миллиона долларов. Это на 28,5 миллиона долларов больше, чем в текущем году.

«Из указанного сметы 125 миллионов долларов будут выделены на цели безопасности помощи Украине по статье «Международное военное финансирование», что на 10 миллионов долларов больше, чем в 2021 году», - сказано в сообщении.

Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен Сенатом США и подписан президентом Джо Байденом.

Как ранее сообщал ForUm, 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода «Северный поток-2», опубликовав совместную декларацию.

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что власти США и ФРГ в соглашении по поводу «Северного потока-2» выражают готовность добиваться продления на 10 лет договора о транзите российского газа через Украину.

Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией по «Северному потоку-2».
ForUm

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