Завтра, 30 июля, на выездном заседании Совета национальной безопасности и обороны в Донецкой области рассмотрят 8 вопросов.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил в эфире телеканала «Украина 24», сообщает УНИАН.

«Заседание, которое будет проходить завтра, оно будет проходить на территории Донецкой области. Повестка дня сформирована. Президент согласовал повестку дня. Будут вопросы границы, безопасности в энергетическом секторе, вопросы, связанные с медициной, с водой. Восемь вопросов мы завтра будем рассматривать», - сказал Данилов.

Он отметил, что выездные заседания СНБО продолжатся и что надо привлекать органы местного самоуправления.

По его словам, кроме Киева в Украине есть огромное количество мест, на которые надо сегодня обращать внимание.