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Следователи Государственного бюро расследований арестовали 45 объектов недвижимого имущества Федерации профсоюзов и ее акционерных обществ, а именно гостиничных комплексов и пристроек к ним, которые чиновники планировали продать в ближайшее время, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

 

Установлено, что с 1992 года по настоящее время должностные лица ЧАО «Укрпрофздравница» и ЧАО «Укрпрофтур» участвовали в незаконном отчуждении курортно-оздоровительных, спортивных и других государственных комплексов, находящихся на балансе их ведомств.

 

В конце мая 2021 следователи ГБР уже провели ряд обысков в помещениях Федерации профессиональных союзов Украины и этих ее дочерних предприятий.

Сегодня также прошли обыски в офисных помещениях, где хранились документы Федерации профессиональных союзов Украины, ЧАО «Укрпрофздравница» и ЧАО «Укрпрофтур», а также по месту жительства руководства федерации.

Во время обысков изъяты вещи, документы и деньги, которые подтверждают противоправные действия должностных лиц.

Досудебное следствие продолжается.

Предварительная квалификация совершенных уголовных преступлений:

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением группой лиц в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины);

служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора, оперативное сопровождение - СБУ.
ForUm

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