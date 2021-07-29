В Закарпатской области в результате ДТП погиб сотрудник полиции Сергей Савчук, а также его жена и ребенок, передает Укринформ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

«Жизнь 40-летнего старшего оперуполномоченного управления стратегических расследований в Закарпатской области преждевременно оборвалась сегодня утром в результате ДТП. В ужасной аварии погибли его жена и 12-летний ребенок», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Савчук посвятил службе в полиции более 20 лет, он боролся с организованными преступными группами, разоблачил не одну «схему» и задержал не одного преступника.

«Коллеги навсегда запомнят его искренним, доброжелательным, ответственным и надежным офицером - профессионалом своего дела. Руководство и личный состав Департамента сожалеют о невосполнимой утрате и выражают искренние соболезнования родным погибшего», - уточняется в сообщении.