В Европе цена на газ превысила исторический максимум, достигнув 40 евро за мегаватт-час. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава госкомпании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Сегодня на европейском хабе TTF цена на газ с поставкой в следующем месяце пересекла границу в 40 евро за мегаватт-ч. Это исторический максимум. И это в 10 раз больше, чем в мае прошлого года», - написал он.

Макогон считает, что такие цены должны стать знаком для Европейского Союза, что нельзя позволять крупному поставщику, такому как «Газпром», монополизировать рынок.

«Надеюсь, что Европа поймет, что ставить на одного крупного поставщика - это большая ошибка. Усиление доминирующей позиции на рынке всегда приводит к увеличению цен, которые заплатят конечные потребители в ЕС», - добавил он.