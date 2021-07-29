В Ужгороде в ромских поселениях началась системная вакцинация против COVID-19. Об этом сообщил депутат Ужгородского городского совета, представитель ромской общины Ужгорода Мирослав Горват.

«В ромских поселениях началась системная вакцинация против COVID-19. И это правильно! Лекарства от COVID-19 нет. Заразиться коронавирусом может человек любого возраста независимо от пола, происхождения и национальности», — написал он.

Горват призывал вакцинироваться в первую очередь людей с хроническими заболеваниями: бронхиальной астмой, диабетом, гипертонией, онкологическими заболеваниями и прочим.

«Друзья, когда вам удобно, когда вы скажете — тогда такие выездные центры вакцинации будут работать и в ваших ромских поселениях области», — подчеркнул он.