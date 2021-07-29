Сегодня около 09:00 возле села Малая Севастьяновка Уманского района Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия на автодороге «Стрый - Тернополь - Кропивницкий – Знаменка» погибли мужчина, женщина и их 12-летний ребенок, сообщает пресс-служба областной полиции.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Volkswagen выехал за встречную полосу движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Renault.

От полученных травм водитель и пассажиры легкового автомобиля погибли на месте аварии, среди погибших 12-летняя девочка.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.