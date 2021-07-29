Выполнить решение наблюдательного совета о выплате начисленных заранее (якобы по итогам года) многомиллионных премиальных четырем членам правления НАК «Нафтогаз Украины» невозможно.

Об этом говорится в письме председателя правления компании Юрия Витренко премьер-министру Денису Шмыгалю, передает Укринформ.

Поводом для обращения стало решение наблюдательного совета заранее премировать членов правления компании Отто Арнолда Ватерландера, Петруса Стефануса ван Дрила, Сергея Перелому и Ярослава Теклюка по итогам 2021 года. Общая сумма назначенного им вознаграждения – почти 126 млн грн.

С учетом потенциального выходного пособия (12 месячных окладов при увольнении должностных лиц), «Нафтогаз» должен зарезервировать для покрытия выплат безотзывной банковской гарантией 215 млн грн до налогообложения, что равно 29 месячным окладам каждого из упомянутых членов правления. «На руки» должностные лица могут получить почти 173 млн грн.

В письме Витренко, в частности, сообщает о давлении со стороны председателя наблюдательного совета, который требует немедленно подписать договоры по предоставлению банковских гарантий по этим выплатам.

При этом председатель правления НАК считает, что годовое вознаграждение упомянутым должностным лицам начислили незаконно. Среди аргументов - то, что сам наблюдательный совет до сих пор не утвердил Положение о вознаграждении членам исполнительного органа компании, как это предусмотрено действующим законодательством, а также не привел в соответствие с нормативными актами Украины Политику по установлению размера вознаграждения членам правления «Нафтогаза» и руководителям подведомственных ему субъектов хозяйствования.

Кроме того, Витренко считает нарушением принятие решения о премировании должностных лиц по итогам года задолго до его завершения. Более того, компания до сих пор не подготовила финансовую отчетность за первое полугодие. И вполне вероятно, что «Нафтогаз» в этот период понес многомиллиардные убытки.

Также назначеные премии не соответствуют международным стандартам и сложившейся практике в отношении вознаграждения членам правления. И главное - в финансовом плане компании на 2021 год не предусмотрены деньги для обеспечения соответствующей банковской гарантии. Отсюда вывод: исполнение решения наблюдательного совета невозможно.

В наблюдательном совете компании ситуацию пока не комментируют. Лишь сообщили, что проводят консультации с членами наблюдательного органа, по итогам которых может появиться публичная реакция на обращение Витренко к главе правительства.

Как сообщалось, в НАК «Нафтогаз Украины» продолжаются дискуссии относительно финансовых результатов, отраженных в отчетности за первый квартал 2021 года. Речь идет о возможном ущербе почти 105 млрд грн. По словам председателя правления Нафтогаза Юрия Витренко, пока нет единой позиции относительно отражения в отчетности двух проблем.

Первая связана с тем, что финансовое состояние предприятий теплокоммунэнерго уже на момент формирования отчетности за первый квартал не давало оснований рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ. Вторая - задолженность НАК перед «Укрнафтой» за отобранное «голубое топливо».