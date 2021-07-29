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Работники ГБР сообщили о подозрении бывшему ревизору – инспектору органов доходов и сборов Киевской области, который допустил многомиллионную схему уклонения от уплаты налогов.

Инспектор проводил проверку уплаты налогов гражданином Украины, который занимался строительством и сбытом недвижимости, сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

По закону гражданин должен зарегистрировать соответствующую предпринимательскую деятельность и платить налоги как физическое лицо-предприниматель в размере 18%, зато делал это как физическое лицо и платил только 5%.

Инспектор «не увидел» нарушения и не отразил в акте налоговой проверки полученные гражданином доходы от строительства и продажи недвижимости на сумму более 292 млн гривен.

Это привело к неначислению в государственный бюджет налога с доходов и налога на добавленную стоимость в сумме более 42 млн гривен.

Бывший чиновник органов доходов и сборов подозревается в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

 
ForUm

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