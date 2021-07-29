Сотрудники Львовского управления Департамента внутренней безопасности НПУ, работая в рамках защиты системы МВД, установили информацию о попадании справок с признаками подделки, подтверждающими отсутствие коронавируса, на пограничный контроль и пропуск через государственную границу Украины. Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Поддельные справки с отрицательным результатом на вирусное заболевание заказчики, собираясь на отдых в иностранные государства, предъявляли работникам Государственной пограничной службы Украины.
По данному факту следственным отделом Львовского районного управления полиции №1 ГУНП во Львовской области сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
К схеме с фальшивыми справками оказалась причастна группа лиц, среди которых - работники одного из медицинских учреждений и определенных туристических фирм. Ради собственной незаконной прибыли заговорщики наладили схему изготовления и сбыта справок с заключением «тест отрицательный», без проведения каких-либо лабораторных исследований. Заказ обходился клиентам в 800-900 гривен. Правоохранители установили, что сообщники успели изготовить почти 2000 фальшивых ПЦР-тестов.
Оперативники внутренней безопасности НПУ и следственные Львовского РУП №1, под процессуальным руководством Галицкой окружной прокуратуры города Львова, объявили подозрение по ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины двум мужчинам, 23 и 36 лет, а также 21-летней жительнице Львова. В случае доказательства вины за совершенные действия фигурантам может грозить ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
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