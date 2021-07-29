Сотрудники ГБР совместно с Департаментом противодействия контрабанде Таможенной службы продолжают спецоперацию по ликвидации одного из крупнейших каналов контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров.

Ежемесячно государство теряло десятки миллионов гривен, сообщила пресс-служба бюро.

Во время обысков на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни изъято около 30 тонн товара. Сейчас продолжается его оценка и подсчет.

Один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил из-за рубежа через столичный аэропорт большие партии товаров широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок. Крупные партии товара ввозились на территорию Украины под видом отправлений для граждан Украины, которые даже не подозревали об этом. Все «посылки» оценивались в 100 евро, что позволяло не платить налоги.

Только в июле этот почтовый оператор ввоз в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн гривен налогов и сборов.

Организаторы контрабанды принимали у заказчиков деньги за перевозку товаров без таможенной декларации. Суммы обсчитывались в зависимости от группы товара. Техника, в частности телефоны и планшеты, имели четко определенную цену за единицу, брендовая одежда имела определенную сумму за килограмм. Затем эти товары попадали в магазины, где реализовывались за наличные.

Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме человек, в том числе среди сотрудников Таможенной службы.

Напомним, 12 июля работники ГБР провели обыски на территории таможенного поста «Борисполь» Киевской таможни. Во время обысков следователи изъяли около 3 тонн высоколиквидных товаров этого же перевозчика, которые планировалось завезти на территорию Украины без уплаты таможенных платежей и сборов.