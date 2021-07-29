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Сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоятся два судебных заседания в так называемом «деле Хизб ут-Тахрир», сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Один их них – относительно участников так называемой «алуштинской группы», в которую входят Эльдар Кантимиров, Руслан Месутов, Руслан Нагаев и Ленур Халилов, во время которого ожидается продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Второй – по участникам «третьей бахчисарайской группы», в которую входят Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов и Рустем Сейтмеметов, во время которого ожидается рассмотрение дела по существу.

«Крымских татар страна-оккупант обвиняет в причастности к деятельности «Хизб ут-Тахрир» - международной религиозно-политической организации, признанной в России террористической, но действующей без ограничений на уровне национальных законодательств многих стран мира, в том числе и Украины», - напомнила Денисова.

Она призвала генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тараса Малышевского, международные правозащитные организации посетить незаконные судилища для недопущения нарушения прав незаконно удерживаемых граждан Украины, а также содействие обеспечению права на защиту и справедливый суд.
ForUm

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