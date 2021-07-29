ОСАГО — это автостраховка, благодаря которой в случае дорожно-транспортного происшествия страховая компания возмещает часть ущерба пострадавшей стороне. Выезжать на дороги без ОСАГО так же опасно как и без водительских прав, так как автогражданка является обязательным документом для каждого водителя в Украине. Если вы не сможете предъявить полис в случае проверки, Национальная полиция имеет право выписать штраф. Поэтому проще всего оформить ОСАГО онлайн, так как документ всегда будет под рукой и, в отличие от бумажного варианта, не износится и не потеряется.

Finance.ua позаботился о водителях и запустил простой каталог по подбору ОСАГО онлайн. Пользователю не придется тратить уйму времени на поиски нужного варианта, так как финансовый портал сделает все за вас. Чтобы подобрать подходящий полис нужно настроить фильтры: тип ТС, место прописки, размер двигателя, тип франшизы, льготы, наличие еврономеров и даже стоимость. Буквально пара минут, и на сайте появится список предложений, основанный на предпочтениях пользователя. Все, что остается — оформить и оплатить ОСАГО онлайн. В течение 15 минут электронный полис приходит на почту и автоматически регистрируется в центральной базе МТСБУ.

Как работает ОСАГО в случае ДТП

Закон об ОСАГО регламентировал стандарты возмещения ущерба стороне, которая несет убытки в результате дорожно-транспортного происшествия или наступления другого страхового случая. ОСАГО покрывает расходы в случае:

нанесения вреда здоровью пострадавшего водителя;

повреждения транспортного средства потерпевшего;

нанесения ущерба здоровью пассажиров пострадавшей стороны;

повреждения муниципального имущества.

ОСАГО не компенсирует ущерб, нанесенный виновнику аварии, а также в случаях:

ДТП из-за природных и технологических катастроф;

угона транспортного средства;

кражи имущества из авто;

намеренно нанесенного ущерба;

нужды в реставрации авто и лечения виновника.

Стоит следить за сроком действия ОСАГО, так как полис оформляется всего на один год, но с возможностью пролонгации. Стоимость регистрации зависит от: стажа водителя, количества аварий, места прописки, наличия льгот и размера франшизы.



Вы можете доверять Finance.ua — оформляйте автогражданку здесь https://finance.ua/insurance/osago.