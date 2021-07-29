За прошедшие сутки, 28 июля, зафиксировано 13 нарушений режима прекращения огня, говорится в сводке штаба ООС.

Так, возле поселка Зайцево российские оккупанты обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Водяного, что у Донецка, враг открывал огонь из минометов 120-го калибра.

У населенного пункта Пески российские наемники вели огонь из противотанковых ракетных комплексов.

В направлении Новотошковского противник осуществлял обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе села Широкино вооруженные формирования Российской Федерации дважды обстреливали украинские позиции из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку Пивденного враг дважды вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

У Каменки противник обстреливал наши позиции по автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Водяного, что на Приазовье, российские оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

В направлении Авдеевки противник применял подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

Кроме того, на границе Луганской и Донецкой областей был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.

А в районе населенного пункта Пивденное враг осуществлял дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь.

Боевых потерь в результате вражеского огня среди украинских защитников нет.

По состоянию на 7:00 утра, 29 июля, со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.