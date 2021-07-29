Президент Франции Эммануэль Макрон уполномочил парижскую юридическую фирму подать жалобу против автора плаката, на котором его изобразили в образе Адольфа Гитлера.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на France Blue.

Автор плаката – администратор сети рекламных щитов в департаменте Вар Мишель-Анж Флори - сообщил, что в четверг его вызывают на допрос в полицейский участок города Тулон в связи с жалобой президента.

Автора плаката подозревают в публичном оскорблении президента Франции, что может караться штрафом в размере 12 тысяч евро.

Ранее прокуратура Тулона возбудила дело в связи с появлением на рекламном щите изображения, на котором Макрон предстает в похожей на нацистскую униформе и с усами и прической, как у Гитлера.

Кроме того, на характерной повязке красного цвета на рукаве изображена стилизованная под знамя Третьего рейха аббревиатура основанной Макроном партии «Вперед, Республика!».