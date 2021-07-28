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Президент Владимир Зеленский решил сменить начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, командующего десантно-штурмовых войск ВСУ и командующего Операцией объединенных сил. Соответственно, с должностей уволены Сергей Корнийчук, Евгений Мойсюк и Владимир Кравченко, сообщили ForUm’у в пресс-службе ОП.

Сергей Шаптала назначен начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, Александр Павлюк – командующим Операцией объединенных сил.

«Сейчас в мире происходит стремительная трансформация сил и средств для ведения войны. Наши военные должны быть готовы к максимально эффективному выполнению задач в любых условиях», - отметил Зеленский.

Президент отмечает, что эффективное взаимодействие между командирами и руководителями всех уровней является основой для успешного функционирования сферы обороны и сектора безопасности.

«После проведенных ротаций и замены командиров и руководителей как в армии, так и в Министерстве обороны ожидаю более системной работы и понимания каждым бойцом нашей армии перспективы развития Вооруженных сил в целом», - резюмировал глава государства.

Как ранее сообщал ForUm, 27 июля президент Владимир Зеленский уволил Руслана Хомчака с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины, его заменит командующий оперативного командования «Север» Валерий Залужный.
ForUm

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