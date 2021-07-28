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Украина намерена предоставить Литве гуманитарную помощь в виде колючей проволоки для обустройства границы с Беларусью.

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, такое решение связано со сложившейся критической ситуацией на границе Литвы с Беларусью и обращения литовской стороны.

В частности, речь идет о том, что критически выросло количество нелегальных мигрантов, которые попадают в Литву со стороны Беларуси.

 
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