также в разделеПроисшествия
При падении самолета на Прикарпатье погибли пилот-украинец и три иностранца 28
На Прикарпатье спортивный самолет упал на жилой дом, погибли 4 человека 31
На Ривненщине в ДТП попал автобус с паломниками 9
В Украине из-за непогоды обесточены 65 населенных пунктов 8
За сутки на Донбассе зафиксировано 4 обстрела 11
На Одесчине под колесами поезда погибла женщина 13
В центре Львова сгорели три авто 18
ДТП в Польше: в больнице умер второй пострадавший украинец 10
Год режима «тишины»: погибли 88 украинских военных, почти 500 – получили ранения 11
ООС: Боевики совершили 15 обстрелов за сутки 8
На Одесчине разбился автобус «Киев-Кишинев», есть жертвы 27
В Украине – 681 новый случай COVID, умерли 27 человек 12
В Одессе нашли повешенным патрульного 22
В Чернигове будут судить массажистку, которая свернула шею пациентке 74
Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из тяжелой артиллерии, пострадали 7 бойцов 26
Оккупанты 11 раз нарушили перемирие, ранен 1 военный 9
Боевики ранили украинского военного на Донбассе 10
На Полтавщине грузовик раздавил авто 17

Оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ совместно с детективами следственного управления полиции Харьковской области разоблачили организованную группу, причастную к ряду преступлений, в частности - посягательство на жизнь правоохранителей и уничтожения их имущества. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

Участники указанной группировки – ранее судимые жители Харьковщины в возрасте от 36 до 47 лет. Сообщники выполняли заказ, получая указания от лиц, имеющих влияние в криминальных кругах, направленные на запугивание работников полиции, суда и коммерции.

Среди тех, кто оказался в списке заказанных, - старший оперуполномоченный полиции по особо важным делам Управления стратегических расследований в Харьковской области. Известно, что заговорщики собирались ликвидировать полицейского, однако решили для начала запугать. Среди ночи злоумышленники наведались в дом, где он проживал, нашли его припаркованный автомобиль Skoda Octavia и воткнули в крышу автомобиля топор. Впоследствии на телефон полицейского прислали сообщения с угрозами физической расправы.

Повредили участники группы и имущество семьи предпринимателей, которая отказалась отдавать часть прибыли от бизнеса местным уголовникам. Результат мести - два полностью сожженных автомобилей - Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37.

Поплатилась за отказ о снисхождении и судья одного из судов Харькова. Сначала на улице женщине плеснули в лицо зеленкой. А после того, как она не вынесла нужное уголовникам судебное решение, подожгли ее авто – MAZDA CX-7.

При физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ и роты полиции особого назначения «Восток» оперативники внутренней безопасности Нацполиции и детективы полиции Харьковщины провели 14 санкционированных обысков у фигурантов уличенного группировки.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры объявлено о подозрении за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа группой лиц (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28 ст.348 УК Украины) 36-ти и 47-летнему мужчинам. Еще двум сообщникам, 36-ти и 38-ми лет, вручены подозрение за порчу имущества группой лиц (ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 УК Украины). Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, двум из них - без права внесения залога.

Продолжается дальнейшее следствие, направленное на установление заказчиков преступлений и других участников разоблаченной группы для привлечения их к уголовной ответственности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
22
Теги