Оперативники Харьковского управления Департамента внутренней безопасности НПУ совместно с детективами следственного управления полиции Харьковской области разоблачили организованную группу, причастную к ряду преступлений, в частности - посягательство на жизнь правоохранителей и уничтожения их имущества. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

Участники указанной группировки – ранее судимые жители Харьковщины в возрасте от 36 до 47 лет. Сообщники выполняли заказ, получая указания от лиц, имеющих влияние в криминальных кругах, направленные на запугивание работников полиции, суда и коммерции.

Среди тех, кто оказался в списке заказанных, - старший оперуполномоченный полиции по особо важным делам Управления стратегических расследований в Харьковской области. Известно, что заговорщики собирались ликвидировать полицейского, однако решили для начала запугать. Среди ночи злоумышленники наведались в дом, где он проживал, нашли его припаркованный автомобиль Skoda Octavia и воткнули в крышу автомобиля топор. Впоследствии на телефон полицейского прислали сообщения с угрозами физической расправы.

Повредили участники группы и имущество семьи предпринимателей, которая отказалась отдавать часть прибыли от бизнеса местным уголовникам. Результат мести - два полностью сожженных автомобилей - Land Cruiser 200 и Infiniti FX 37.

Поплатилась за отказ о снисхождении и судья одного из судов Харькова. Сначала на улице женщине плеснули в лицо зеленкой. А после того, как она не вынесла нужное уголовникам судебное решение, подожгли ее авто – MAZDA CX-7.

При физической поддержке бойцов отдела быстрого реагирования ДВБ НПУ и роты полиции особого назначения «Восток» оперативники внутренней безопасности Нацполиции и детективы полиции Харьковщины провели 14 санкционированных обысков у фигурантов уличенного группировки.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры объявлено о подозрении за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа группой лиц (ч.1 ст. 14, ч.2 ст. 28 ст.348 УК Украины) 36-ти и 47-летнему мужчинам. Еще двум сообщникам, 36-ти и 38-ми лет, вручены подозрение за порчу имущества группой лиц (ч.2 ст.28, ч.2 ст.194 УК Украины). Суд уже избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей, двум из них - без права внесения залога.

Продолжается дальнейшее следствие, направленное на установление заказчиков преступлений и других участников разоблаченной группы для привлечения их к уголовной ответственности.