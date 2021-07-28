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В ночь на 28 июля в Ривненской области в ДТП попал пассажирский автобус с 56 паломниками, которые возвращались из Киева во Львов, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В 2:34 на спецлинию «101» поступило сообщение о ДТП на автодороге «Киев -

Чоп» возле села Сынив Гощанской ТО Ривненского района с участием грузового фургона Mercedes-Benz Sprinter и автобуса нерегулярных перевозок «Львов-Киев».

На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 16-й государственной пожарно-спасательной части пгт Гоща.

На месте ДТП спасатели увидели перевернутый на бок грузовой фургон Mercedes-Benz Sprinter. Пожарные с целью недопущения возникновения возгорания отключили клеммы аккумуляторных батарей в фургоне.

Среди пострадавших – водитель фургона. В автобусе, перевозившем 56 паломников и 2 водителей, никто не пострадал. Автобус возвращался из столицы во Львов.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники полиции.
ForUm

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