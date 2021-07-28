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Президент США Джо Байден решил назначить бывшего посла в Румынии Марка Гитенштейна послом Вашингтона в Европейском Союзе.

Об этом Белый дом объявил во вторник, сообщает «Европейская правда».

Марк Гитенштейн - старший советник юридической компании Mayer Brown LLP и посол США в Румынии при президентстве Барака Обамы. Большую часть последнего десятилетия он работал над проектами в Центральной и Восточной Европе, отметили в Белом доме.

С тех пор как в 2012 году истек срок его полномочий в качестве посла, он возвращался в регион более двух десятков раз.

Выбор посла Байденом еще должен быть утвержден Сенатом.

«В случае утверждения я буду иметь честь помочь в реализации повестки дня, согласованной на июньском саммите США и ЕС», - прокомментировал Гитенштейн в своем заявлении.

 
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