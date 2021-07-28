В ходе досудебного расследования уголовного производства налоговая милиция ГУ ГФС в Киеве разоблачила сотрудников филиала «Юго-Западной железной дороги» АО «Укрзализныця» в злоупотреблении служебным положением и растрате средств на сумму в размере почти 33 млн грн, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГФС.

По результатам проведенных аналитических исследований, сотрудники ГФС установили, что одно из предприятий документально отразило реализацию в адрес филиала «Юго-Западной железной дороги» тормозных дисков, услуг по сбору двигателя, замены фильтров, демонтажа труб на сумму почти 33 млн гривен, а фактическое приобретение ТМЦ не осуществлялось.

Анализируя финансово-хозяйственную деятельность предприятия-подрядчика также установлено, что в 2019 году оно приобретало исключительно продукты питания, строительные материалы, что подтверждает отсутствие возможностей по поставке необходимых ТМЦ.

Также установлено, что операции между СХД и филиалом «Юго-Западной железной дороги» проходили без НДС.

Фактически филиал «Юго-Западной железной дороги», осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность, оприходовал на своей бухгалтерский баланс ранее уже списанные и реконструированные собственными силами тормозные диски, отразив их фиктивное приобретение от упомянутого субъекта. В результате вышеупомянутой преступной схемы денежные средства были безосновательно переведены на банковские счета предприятия-подрядчика.

«В результате таких действий должностные лица филиала «Юго-Западной железной дороги» путем злоупотребления служебным положением допустили растрату или завладение средствами в особо крупных размерах, а также умышленно уклонились от уплаты налога на прибыль путем документального отражения бестоварных операций и безосновательного завышения расходов, что привело к фактическому не поступлению в государственный бюджет средств в размере почти 6 млн грн. По результатам санкционированных обысков было установлена и изъята бухгалтерская документация, журналы-ордера, в которых отражается факт приобретения ТМЦ и услуг у фиктивного предприятия на сумму почти 33 миллиона гривен», - отметил председатель гФС Вадим Мельник.