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Сотрудники ГБР совместно с департаментом противодействия контрабанде Таможенной службы ликвидировали мощный канал контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров через столичные аэропорты. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Проводятся масштабные обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни.

Изъято более 30 тонн товара. Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил большими партиями из-за границы товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и подакцизные товары под видом простых почтовых перевозок.

Таким образом почтовый перевозчик избегал уплаты налогов, тогда как убытки государству ежемесячно исчислялись десятками миллионов гривен. Так, только в июле этот экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн гривен налога.

Сейчас работники ГБР устанавливают круг причастных к схеме человек, в том числе среди сотрудников таможни, и проверяют соответствие задержанного товара сопроводительным документам.
ForUm

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