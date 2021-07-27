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В Украине риск появления серьезных побочных явлений после вакцинации от коронавируса составляет менее 1%, сообщает Государственный экспертный центр.

Отмечается, что по состоянию на 26 июля в Украине введено почти 4,7 миллиона доз вакцин. А именно: 499720 Covishield, 1484196 CoronaVac, 1715780 Comirnaty и 964083 AstraZeneca.

В соответствии с обновленными данными риск серьезных побочных явлений после вакцинации всеми зарегистрированными в Украине вакцинами остается низким - менее 1%.

Распределение случаев неблагоприятных явлений по гендерным и возрастным показателям выглядит следующим образом:

AstraZeneca - чаще всего они случались у женщин и мужчин в возрасте 61-72 лет;

Covishield - у женщин 31-45 лет и мужчин в возрасте 46-60 лет;

CoronaVac - у женщин в возрасте 46-60, а у мужчин в возрасте 61-72 лет;

Comirnaty - у женщин и мужчин в возрасте 46-60 лет.
ForUm

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