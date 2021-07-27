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В первом полугодии этого года 1 млн 870 тыс. 387 граждан Украины въехали в Польшу, что на 23% меньше аналогичного периода 2020 года (2 млн 428 тыс. 087).

Об этом сообщили в Пограничной службе Польши в ответ на информационный запрос Укринформа.

В общем польско-украинскую границу за первые шесть месяцев года в обе стороны путешественники пересекали более 3,5 млн раз, что на 25% меньше аналогичного периода прошлого года. При этом украинцы и граждане третьих стран составляли почти 94% от всех лиц, которые пересекли границу, а граждане Польши - более 6%.

В первом полугодии этого года украинско-польскую границу пересекло более 1 млн 450 тыс. единиц автотранспорта, что на 13% больше аналогичного периода прошлого года. Больше всего выросло движение автобусов - на 53% (более 50 тыс.), грузовиков - на 23% (более 431 тыс.), а также личного автотранспорта - на 8% (более 964 тыс.).

По приблизительным оценкам, в Польше может находиться и работать примерно 1,5 млн граждан Украины.

 
ForUm

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