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Ближайшей ночью и утром 28-го июля кратковременные грозовые дожди пройдут в западных и северных областях Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.

Днем в большинстве областей дожди притихнут, разве что зацепятся за северные районы Сумщины и Черниговщины.

Со второй половины дня и вечером пройдут грозы на Западе и в центральных областях Украины.

Температура воздуха остается пока без особых изменений - жарко, + 28 + 33 градуса.

В Киеве ближайшей ночью и утром пройдут местами кратковременные дожди и грозы. Днем ​​в среду существенные осадки маловероятны.

В столице удержится жара, ожидается около +30 градусов.

Ощутимое снижение температуры воздуха придет в Украину на следующей неделе, в начале августа.
ForUm

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