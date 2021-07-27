Ближайшей ночью и утром 28-го июля кратковременные грозовые дожди пройдут в западных и северных областях Украины, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Днем в большинстве областей дожди притихнут, разве что зацепятся за северные районы Сумщины и Черниговщины.
Со второй половины дня и вечером пройдут грозы на Западе и в центральных областях Украины.
Температура воздуха остается пока без особых изменений - жарко, + 28 + 33 градуса.
В Киеве ближайшей ночью и утром пройдут местами кратковременные дожди и грозы. Днем в среду существенные осадки маловероятны.
В столице удержится жара, ожидается около +30 градусов.
Ощутимое снижение температуры воздуха придет в Украину на следующей неделе, в начале августа.
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