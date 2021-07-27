Вчера, 26 июля, военнослужащие отдела пограничной службы «Тополи» Харьковского пограничного отряда совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины задержали гражданина Украины и двух человек без каких-либо документов. По оперативным данным нарушителями являются «вор в законе» по кличке Леван Гальский и еще один «криминальный авторитет», сообщает Госпогранслужба.

42-летний «вор в законе» - гражданин Российской Федерации - в мае этого года был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщник - 31-летний «криминальный авторитет» гражданин Грузии.

В отношении гражданина Украины пограничники составили протокол за незаконное пересечение границы и наложили штраф в размере 8500 грн.

Представители преступного мира в свою очередь задержаны на основании ст. 263 кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас с ними работают правоохранители.