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Вчера, 26 июля, военнослужащие отдела пограничной службы «Тополи» Харьковского пограничного отряда совместно с оперативниками Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины задержали гражданина Украины и двух человек без каких-либо документов. По оперативным данным нарушителями являются «вор в законе» по кличке Леван Гальский и еще один «криминальный авторитет», сообщает Госпогранслужба.

42-летний «вор в законе» - гражданин Российской Федерации - в мае этого года был включен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины. Его сообщник - 31-летний «криминальный авторитет» гражданин Грузии.

В отношении гражданина Украины пограничники составили протокол за незаконное пересечение границы и наложили штраф в размере 8500 грн.

Представители преступного мира в свою очередь задержаны на основании ст. 263 кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас с ними работают правоохранители.
ForUm

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