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Спикер Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу сообщил, что проведение внеочередного экстренного заседания ТКГ в связи с артиллерийским обстрелом позиций военнослужащих Вооруженных сил Украины российскими наемниками днем 26-го июля маловероятно из-за пребывания некоторых представителей ОБСЕ в плановых отпусках.

«Сейчас вопрос обсуждается. Но технически, это вряд ли возможно, поэтому еще представители ОБСЕ в плановых отпусках», - сказал Арестович в комментарии агентству Интерфакс-Украина.

Он также напомнил, что следующее плановое заседание ТКГ назначено на 26 августа.

Как сообщалось, российские наемники на Донбассе в понедельник, 26 июля, нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинской армии из запрещенного минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения, в результате чего 7 военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Под обстрел вражеской артиллерии попали украинские защитники в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Украинская сторона в Совместном центре по контролю и координации за прекращением огня уже сообщила о направлении письменной ноты в адрес СММ ОБСЕ и МИД Украины.

Напомним, 26 июля вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения.

В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы.  
ForUm

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