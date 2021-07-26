Сегодня, 26 июля, вооруженные формирования РФ в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» из запрещенного Минскими соглашениями тяжелого артиллерийского вооружения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В результате обстрела четверо военнослужащих получили осколочные ранения, еще трое - боевые травмы. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного военнослужащего - тяжелое, одного - средней степени тяжести, пяти - удовлетворительное.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.