Национальная полиция в Ривненской задержала работников локомотивного депо, которые разворовывали дизтопливо, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

В частности, в ходе следствия полицейские установили, что работники локомотивного депо однойго из региональных филиалов Укрзализныци организовали хищение горючего. Слитное с тепловозов горючее фигуранты реализовывали жителям области, а также через нелегальные АЗС.

По информации правоохранителей, ежемесячно таким образом работники депо получали от 15 до 30 тонн горючего и соответственно от 500 000 до миллиона гривен «прибыли». Средства распределялись между участниками группировки. Трех работников локомотивного депо задержали с поличным, они успели слить 200 л горючего. Кроме того, по результатам проведения 32 санкционированных обысков полицейские изъяли 2880 л, более 750 тыс. грн, тару для хранения похищенного топлива и «черновые» записи.

Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения: четырем лицам - в виде содержания под стражей, еще одному участнику - домашний арест.